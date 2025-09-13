Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, 338 No'lu Evka 3 Metro - Salhane Aktarma Merkezi hattının güzergahında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Güzergah değişikliğinin detayları ve uygulama tarihi

ESHOT resmi sitesinde yapılan duyuruya göre, UKOME'nin 10.09.2025 tarih ve 2025/831 sayılı kararı kapsamında alınan bu yeni düzenleme, 15.09.2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra 338 No'lu Evka 3 Metro - Salhane Aktarma Merkezi hattı, Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde bulunan 30015 ID numaralı duraktan yolcu alımına başlayacak.

Vatandaşlara duyuru

Belediye, yaptığı duyuruda bu değişikliğin tüm hemşehrilerin bilgisine sunulduğunu belirtti. Yeni güzergahın, bölgedeki ulaşım ağını daha verimli hale getirmesi ve yolculara kolaylık sağlaması hedefleniyor. Vatandaşların, 15 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni durak bilgisini göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları gerekiyor.