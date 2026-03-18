Son Mühür / Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Ramazan ayı kapsamında İzmir İtfaiyesi ve ESHOT’ta görev yapan kadın personelle bir araya geldi.

ESHOT’ta kadın çalışanlarla iftar buluşması

Öznur Tugay, Türkiye’de en fazla kadın şoföre sahip kurumlardan biri olan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Buca Gediz Atölyesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kadın şoförler ve hareket amirleriyle aynı sofrayı paylaşan Tugay’a; İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve ESHOT bürokratları da eşlik etti.

İftar programı boyunca masaları tek tek dolaşan Tugay, kadın çalışanlarla sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.

“İyi ki varsınız” mesajı

Kadın şoförlerin trafikteki başarısına vurgu yapan Öznur Tugay, “Gerçekten çok iyi araç kullanıyorsunuz; bunu bir sürücü olarak rahatlıkla söyleyebilirim. İyi ki varsınız, emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Kadın çalışanlarla daha sık bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Tugay, sosyal ve sportif etkinliklerle motivasyonu artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

ESHOT kadın istihdamında dikkat çekiyor

ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ise kurumun kadın istihdamında

ki yerine dikkat çekti. Kent içi ulaşımın güçlü bir ekip çalışmasıyla sürdürüldüğünü belirten Özgen, kadın şoför sayısının 290’a ulaştığını açıkladı.

ESHOT’un Türkiye’de bu alanda öncü konumda olduğunu ifade eden Özgen, kurumun dünya genelinde de ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı.

Bu başarının, kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını destekleyen bir yönetim anlayışının sonucu olduğu kaydedildi.

Programda ayrıca ESHOT’un ilk kadın şoförlerinden Aysun Çalışır tarafından Öznur Tugay’a çiçek takdim edildi. Atölyede hurda malzemelerden üretilen dekoratif ürünler de hediye edildi.

Kadın itfaiyecilerle anlamlı iftar

Öznur Tugay’ın bir diğer durağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı oldu. Kadın itfaiye personeliyle iftar yapan Tugay, zorlu ve hayati bir görevi yerine getiren kadın çalışanların önemine dikkat çekti.

Kadın itfaiyecilerin büyük özveriyle görev yaptığını belirten Tugay, bu emeğin kent için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Kadın çalışanlardan teşekkür

İtfaiye personeli ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek görevlerini gururla sürdürdüklerini belirtti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan buluşma, samimi görüntülerle sona erdi.