Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılacak. 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Belediye Sokağı’nda yer alacak stantta, İzmir’in toplu ulaşım tarihi ve ESHOT’un gelişim süreci ziyaretçilerle paylaşılacak. Fuar süresince artırılan sefer sıklığı ve uzatılan son sefer saatleriyle ziyaretçilerin ulaşımı da kolaylaştırılacak.

Oyunlar ve hediyelerle eğlenceli etkinlikler

Stantta her yaş grubuna yönelik interaktif oyunlar düzenlenecek. Hafıza oyunu, yapboz ve durak tahmin etme gibi etkinliklere katılan ziyaretçiler hem eğlenecek hem de İzmir’deki toplu ulaşımın tarihsel gelişimini yakından öğrenecek. Başarılı katılımcılara ise ESHOT maket otobüsleri ve özel tasarım kitap ayraçları hediye edilecek.

Nazar Boncuğu Mavi Otobüs fuarda sergilenecek

ESHOT’un yeni tasarımlı ve teknolojik donanımlı “Nazar Boncuğu” mavi otobüsü de fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde filoya kazandırılan bu otobüsleri yakından görme ve inceleme fırsatı bulacak.

Gezici ESHOT Sergisi yeniden ziyarete açılıyor

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi” de fuarda yer alacak. Yenilenen tasarımıyla ziyaretçilere sunulacak sergide, İzmir’in toplu taşıma geçmişine dair arşiv belgeleri, görseller ve nostaljik detaylar sergilenecek.