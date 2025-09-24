Eser Karaca, Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan ve iki çocuk annesi olan, 42 yaşında bir kadındı. Son dönemde yaşadığı boşanma süreciyle gündeme geldi; 4 ay önce eşi Atilla Ayıntaplı’dan ayrıldıktan sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü, boşandığı eşinin hastaneye tüfekle gelmesiyle trajik bir cinayet yaşandı. Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca’nın çalıştığı birime girerek önce tartışma çıkardı, ardından eski eşini hastane merdivenlerinde peş peşe ateş ederek ağır yaraladı. Hastane çalışanlarının hemen müdahale etmesine rağmen Karaca hayatını kaybetti.

Cinayet, Eser Karaca'nın dördüncü kez uzaklaştırma kararı aldığı gün işlendi. Olay anı ve görüntüleri adli dosyaya yansıdı; eski eşi, hastane personeli Ç.A.’yı tehdit etmek suçundan da ek cezayla yargılanıyor. Eser Karaca'nın cenazesi Kılağlı Mahallesi’nde toprağa verildi. Ailesi, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Baba Mustafa Karaca, kızının önce balkondan atılarak öldürülmek istendiğini, daha sonra hastanede pusuya düşürülüp öldürüldüğünü anlattı. Kardeşi ise, cinayetin önlenebilir olduğu ve olayın örtbas edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eser Karaca kimdir?

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve MegaPoint Hastanesi’nde tıbbi sekreterlik yapan, iki çocuk annesi, 42 yaşında bir emekçiydi. Boşanma sürecinde eski eşinin yakın tehditleri ve takibi nedeniyle mahkemeden defalarca uzaklaştırma kararı aldı.

Neden öldü?

Eser Karaca, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski eşi Atilla Ayıntaplı'nın silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye tüfekle gelen katil eski eş, Karaca’yı merdivenlerde yakalayıp peş peşe ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor. Cinayet, yapılan tüm koruma kararlarına karşı işlenmiş bir kadın cinayeti örneği oldu; kamuoyunda kadınların yaşam hakkı ve koruma güvenliğinin yetersizliği tartışıldı.