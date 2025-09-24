2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yaptıktan sonra Georgia Institute of Technology’de araştırmalar yürüttü ve yurtdışında misafir öğretim üyeliği yaptı. Tuğcu, akademik alanda özellikle bilgisayar ağları, telekomünikasyon teknolojileri ve nanonetworking üzerine çalışıyor ve teknik platformlarda ulusal/uluslararası projelere öncülük ediyor. Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji geliştirme merkezlerinde de aktif rol oynuyor.

Tuna Tuğcu kimdir?

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapıyor ve alanında deneyimli bir akademisyen olarak tanınıyor. Bilgisayar mühendisliği alanında bilimsel çalışmaları, araştırma projeleri ve NetLab ile Nanonetworking Research Group gibi laboratuvarlarda yürüttüğü çalışmalar ile üniversitenin üst düzey teknoloji altyapısına katkı sağladı. Özellikle bilgisayar ağları, kablosuz iletişim, telekomünikasyon ve moleküler haberleşme alanında uluslararası projelerde görev aldı. Çok sayıda öğrenciye eğitim verdi ve TETAM gibi Ar-Ge merkezlerinde danışmanlık ve yöneticilik yaptı.

Kahve olayı: Soruşturmanın nedeni ve süreç

Tuna Tuğcu’nun Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te öğrencilerine ücretsiz kahve dağıtması, üniversite yönetimi tarafından gerekçe gösterilerek hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma gerekçesinde “kafenin işlemesini engellemek” ve “kurumun izni olmadan kampüs alanının özel amaçla kullanılması” gibi ifadeler yer aldı. Tuğcu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, evrakta “bedava kahve dağıttı” cümlesinin tekrarlandığını ve bu olayın bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturma olduğunu belirtti. Olay, öğrencilerin yüksek fiyatlı özel işletmeyi protesto ederek dışarıdan getirilen kahveyi tercih etmeleriyle daha da büyüdü. Akademisyen, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var” diyerek soruşturmanın absürtlüğüne dikkat çekti.

Tuna Tuğcu’nun öğrencileriyle dayanışma için kahve ikram etmesi ve bu nedenle üniversite yönetimi tarafından soruşturmaya tabi tutulması, üniversitede demokratik haklar, öğrenci dayanışması ve kampüs yaşamı açısından tartışmalara yol açtı. Akademisyenin eleştirileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla olay, eğitim ve özgürlük gündeminde geniş yer buldu.