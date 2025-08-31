Son Mühür- Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı Eşarj, 2025 yılında üçüncü kez zam yaptı. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre:



-AC (22 kW’a kadar) şarj fiyatı: 9,40 TL/kWh (değişmedi)

-DC (90 kW’a kadar): 13,50 TL/kWh

-DC (90–180 kW arası): 14,90 TL/kWh

-DC (180 kW ve üzeri): 15,80 TL/kWh (ilk kez uygulandı)

8 ayda 3. zam

Böylece yılın ilk 8 ayında DC fiyatları toplamda %25–36 arasında artış gösterdi.

Ancak dikkat çeken nokta şu: Ocak–Temmuz döneminde spot elektrik fiyatı yalnızca %11, döviz kuru ise %8,4 arttı. Buna rağmen Eşarj’ın kademeli zamları, maliyet artışlarının çok üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli araç sahipleri sosyal medyada yoğun tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Elektriğe zam mı geldi ? Hayır. Vergi mi geldi ? Hayır. O zaman bu zam neden?” sözleriyle duruma isyan etti.

Hızlı şarj ücretleri benzinle yarışıyor

Uzmanlar, Eşarj’ın fiyat politikalarının “elektrikli araçların ekonomik avantajını ortadan kaldırmaya başladığına” dikkat çekiyor. Özellikle hızlı şarj kullanıcıları için maliyetler, fosil yakıtlı araçlarla rekabet edemeyecek seviyeye yaklaşmış durumda