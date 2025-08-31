İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın son gün etkinlikleri kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ve Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin ile stantları gezen Bakan Yerlikaya, festivalin geldiği noktaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'in Ünü Dünyaya Yayıldı

TEKNOFEST'in hem ülkede hem de dünya genelinde bıraktığı etkiye değinen Bakan Yerlikaya, festivale olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirtti. "TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu festival gerçekten çok büyük bir iz bırakıyor" dedi.

Savunma Sanayiinde Yerlilik %83 Bandına Ulaştı

Konuşmasında savunma sanayii alanında kaydedilen ilerlemelere vurgu yapan Yerlikaya, son 23 yılda yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 83-82 bandına yükseldiğini söyledi. Bu durumun büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bakan, hem kendi ihtiyaçlarının karşılandığını hem de ihracat rakamlarının yükselişe geçtiğini kaydetti. Yerlikaya, geçen yıl savunma ihracatının 7.5 milyar doları aştığını ve önümüzdeki yıllarda bu rakamın çok daha yukarı çıkacağına inandığını belirtti.

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız Dünyanın En Başarılılarından"

İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin "Mavi Vatan"daki çalışmalarına da değinen Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı dünyanın en başarılı teşkilatlarından biri olarak nitelendirdi. Kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç ve arama kurtarma gibi konularda başarılı operasyonlar yürütüldüğünü belirten Bakan, yüzde 70'e yakın yerlilik oranıyla üretilen "Güven" korvetinin de bu başarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Huzurun Yüzyılı Olacak"

Yerlikaya, konuşmasını "Kara Vatan, Mavi Vatan ve Siber Vatan'da gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak ve bu noktada 'Huzurun Yüzyılı' olma hedeflerine ulaşmak için çaba gösteriyoruz" sözleriyle tamamladı. Bu gelişmelerin "dostlara güven, düşmanlara da korku salmak için" olduğunu belirten Bakan, barış ve huzura inandıklarını vurguladı.