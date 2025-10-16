Pakistan ile Afganistan arasında 15 Ekim’de başlayan geçici ateşkes devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Taliban yönetimiyle “makul koşullar altında” görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Kalıcı ateşkes için top artık Taliban’ın sahasında” dedi.

Şerif: “Barış yerine saldırganlık tercih edildi”

Başbakan Şahbaz Şerif, Afganistan’daki Taliban yönetimini barışı öncelik haline getirmemekle eleştirdi. Şerif, son dönemde Taliban güçlerinin Pakistan sınırındaki saldırılarının Hindistan’ın kışkırtmasıyla gerçekleştiğini öne sürdü. “Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Afganistan’daki Taliban yönetimi barış yerine saldırganlığı tercih etti,” diyen Şerif, Pakistan’ın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacaklarını vurguladı.

Sınır hattında gerilim ve operasyonlar

Pakistan Başbakanı, iki ülke arasındaki sınır hattında son dönemde artan terör faaliyetlerine dikkat çekti. Bu saldırıların ardından Pakistan ordusunun tam kapsamlı bir operasyon başlatmak zorunda kaldığını belirtti. Şerif, “Üst düzey yetkililerimiz defalarca Afganistan’ı ziyaret etti. Ancak bu görüşmelerden kalıcı bir sonuç alınamadı,” dedi.

Taliban yönetimi ve Pakistan Talibanı gerilimi

İslamabad yönetimi, Taliban’ın 2021’de Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinden bu yana Pakistan Talibanı (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP) konusunda önlem almasını talep ediyor. Pakistan hükümeti, Afgan topraklarında faaliyet gösteren ve Pakistan’da yasaklı örgütler arasında yer alan TTP’nin sınır ötesi saldırılarını durdurmasını istiyor.

Kabil’e hava saldırısı, karşılık geldi

Gerilimin tırmanmasına neden olan son olay, Pakistan’ın 9 Ekim’de Kabil’e düzenlediği hava saldırıları oldu. Saldırılarda Pakistan, TTP kamplarını hedef aldığını açıkladı. Ancak Afganistan yönetimi saldırılara karşılık vererek sınır hattında çatışmaların yeniden başlamasına yol açtı. Çatışmaların ardından Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda ateşkes süreci devreye sokuldu.

Ateşkes ilan edildi ancak kırılgan durumda

Pakistan, Afganistan’ın talebi üzerine 15 Ekim’de 48 saatlik geçici ateşkes ilan etmişti. Ateşkesin uzatılmasına rağmen bölgede tansiyonun hâlâ yüksek olduğu belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, iki ülke arasındaki temasların Katar üzerinden devam ettiğini, ancak kalıcı barış için somut adımların henüz atılmadığını aktarıyor.

ISPR: “200 Taliban üyesi öldürüldü”

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda 200 Taliban mensubunun öldürüldüğü, 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği ve 29 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, çatışmalarda Afganistan’a ait 21 sınır karakolunun ele geçirildiği ifade edildi.

Kalıcı barış için belirsiz süreç

Uzmanlar, geçici ateşkesin bölgedeki güvenlik risklerini tam anlamıyla ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Pakistan hükümeti, Taliban’ın sınır güvenliğini sağlaması durumunda diplomatik diyaloğa açık olduğunu yinelerken, barış sürecinin “karşılıklı güven adımları” ile ilerlemesi gerektiğini vurguluyor.