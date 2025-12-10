TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ve lezzet tutkunlarının ilgiyle takip ettiği "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, 8-12 Aralık haftasında yeni yarışmacılarıyla rekabeti kızıştırdı. Haftanın final gününde mutfağa girecek olan isim ise dikkat çekici enerjisiyle Biray San oldu. 200 bin TL’lik büyük ödülü kazanmak için mücadele eden yarışmacılar arasında, haftanın son günü sergileyeceği performansla dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olan San, izleyicilerin merak odağı haline geldi.

Özellikle final gününde yarışacak olması, Biray San üzerindeki beklentiyi artırdı. Rakiplerinin eleştirilerine karşı nasıl bir duruş sergileyeceği ve hazırlayacağı menüyle puan tablosunu nasıl şekillendireceği, programın takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor.

Biray San Kimdir?

Haftanın final gününde yarışacak olan Biray San, 49 yaşında. İki çocuk annesi olan yarışmacı, emekli olmasına rağmen aktif ve üretken yapısıyla dikkat çekiyor. Mutfakla arasının her zaman iyi olduğunu belirten San, yemek yapmayı sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir tutku olarak görüyor. Yaşam enerjisi ve kendine güvenen tavırlarıyla ekran başındakilerin sempatisini kazanan yarışmacı, iddialı duruşuyla da rakiplerine gözdağı veriyor.

Ödül Hedefi: Kızlarına Tatil

Biray San’ın yarışmaya katılma motivasyonu ise oldukça duygusal bir temele dayanıyor. Büyük ödülü kazanması halinde, bu parayı kızlarını tatile göndermek için kullanacağını açıklayan San, aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Bu hedefiyle izleyicilerden takdir toplayan yarışmacı, hem lezzetli yemekleriyle jüriyi etkilemeyi hem de kızlarına unutulmaz bir hediye vermeyi amaçlıyor. Haftanın kaderini belirleyecek olan final performansı, cuma günü ekranlarda olacak.