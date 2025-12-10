TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, 8-12 Aralık haftasında yeni yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. 150 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden beş yarışmacıdan biri olan Yusuf Küçükgülmez, haftanın ikinci gününde mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Yarışmacının mesleki deneyimi ve iddialı tavırları, programın takipçileri tarafından dikkatle izlendi.

Haftanın en deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıkan Yusuf Küçükgülmez, mutfaktaki profesyonelliğini yarışma ortamına yansıtmayı hedefledi. Sivaslı yarışmacı, özellikle geleneksel lezzetler ve teknik bilgi konusundaki hakimiyetiyle rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalıştı.

Yusuf Küçükgülmez Kimdir?

Yusuf Küçükgülmez, 52 yaşında ve aslen Sivaslı. İki çocuk babası olan yarışmacı, uzun yıllardır profesyonel olarak aşçılık mesleğini icra ediyor. Mutfak sektöründeki tecrübesini yarışmaya taşıyan Küçükgülmez, aynı zamanda sanata olan ilgisiyle de tanınıyor. Özellikle saz çalmayı seven ve müziği hayatının bir parçası haline getiren yarışmacı, bu yönünün yaratıcılığını beslediğini ifade etti.

Yarışmaya katıldığı andan itibaren kendine güvenen bir profil çizen Yusuf Bey, mesleki birikiminin kendisine avantaj sağlayacağını belirtti. Hem teknik becerileri hem de özgün tarifleriyle jüriyi ve diğer yarışmacıları etkilemeyi amaçlayan Küçükgülmez, haftanın iddialı isimleri arasında yerini aldı.

Yarışmadaki Hedefi ve Stratejisi

Haftanın ikinci gününde yarışan Yusuf Küçükgülmez, menüsünde hem klasik tatlara hem de kendi yorumunu kattığı özel tariflere yer verdi. Rakiplerinin eleştirilerine karşı soğukkanlılığını korumaya çalışan deneyimli aşçı, puanlamada zirveye yerleşerek 150 bin TL'lik ödülün sahibi olmayı hedefledi. Mutfaktaki hızı ve organizasyon yeteneği, profesyonel geçmişinin bir yansıması olarak değerlendirildi.