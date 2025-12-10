TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, 8-12 Aralık haftasına hızlı bir giriş yaptı. 200 bin TL’lik büyük ödül için yarışan beş iddialı ismin mücadelesi sürerken, haftanın ilk gününde mutfağa giren Yasemin Yıldız, hem sergilediği performans hem de hayat hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekti. İlk gün yarışmacısı olarak rakiplerinin karşısına çıkan Yasemin Hanım, menüsü kadar anlattıklarıyla da programa damgasını vurdu.

İzleyiciler tarafından merak konusu olan Yasemin Yıldız, programda sergilediği güçlü duruşu ve içten tavırlarıyla sosyal medyada da gündem oldu. Yemek yapma konusundaki iddiasını ilk dakikalardan itibaren hissettiren yarışmacı, aynı zamanda yaşadığı zorluklarla da izleyenleri duygulandırdı.

Yasemin Yıldız Kimdir?

Yasemin Yıldız, 31 yaşında ve aslen Tokatlı. Yarışmaya İstanbul Beylikdüzü’nden katılıyor. Şu anda profesyonel olarak aşçılık mesleğini icra eden Yasemin Hanım, mutfaktaki deneyimini yarışmaya yansıtmayı hedefliyor. Bir çocuk annesi olan yarışmacı, oğlunun geleceği için mücadele ettiğini belirterek, hayata karşı güçlü duruşuyla takdir topladı.

Duygulandıran Hayat Hikâyesi

Yarışma esnasında özel hayatına dair detayları paylaşan Yasemin Yıldız, kısa süre aralıklarla annesini, babasını ve abisini kaybettiğini anlattı. Bu acı kayıpların ardından hayata tutunma mücadelesi veren Yasemin Hanım’ın hikâyesi, hem sunucu Zuhal Topal’ı hem de ekran başındakileri derinden etkiledi. Yaşadığı zorluklara rağmen enerjisini kaybetmeyen ve aşçılık mesleğine tutunan yarışmacı, mutfaktaki başarısıyla da rakiplerine gözdağı verdi.

Mutfaktaki İddiası ve Hedefi

Aşçılık mesleğinden gelen tecrübesiyle mutfakta kendine güvenen Yasemin Yıldız, el lezzetine ve hızına inanıyor. İlk gün yarışmacısı olmanın dezavantajını avantaja çevirmeyi planlayan Yasemin Hanım, hazırladığı menü ile yüksek puanlar alarak haftayı zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Yarışmacının performansı, 12 Aralık Cuma günü yapılacak finalde belirleyici olacak.