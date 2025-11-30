Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta hizmete açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Türkiye’de nöroloji alanında öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cumhur Ertekin ile eşi Doç. Dr. Nezihe Ertekin, kütüphaneye giderek kendi kitaplarını bağışladı.

Bağışlanan eserlerin, özellikle tıp eğitimi alan öğrenciler için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyacağı belirtiliyor.

Cumhur Ertekin’in akademik birikimi kütüphanede

Prof. Dr. Cumhur Ertekin’in bugüne kadar yayımlanan 173 uluslararası araştırma makalesi bulunuyor ve bu çalışmalara 8 bine yakın atıf yapılmış durumda. Ertekin aynı zamanda Bilim Akademisi’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Kütüphaneye bağışlanan eserlerin, bu birikimin okurlarla buluşmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Kütüphaneye yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İlber Ortaylı Kütüphanesi, açıldığı 24 Eylül tarihinden 26 Kasım’a kadar geçen sürede büyük ilgi gördü. Bu süreçte:

Üye sayısı: 566

Etüt ve araştırma amacıyla gelenler: 6.859 kişi

Toplam ziyaretçi sayısı: 2.856