Son Mühür/ Beste Temel- İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.), geçtiğimiz hafta Hong Kong’da gerçekleştirilen ve fuarcılık dünyasının en önemli zirvelerinden biri olan Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) 92. Global Kongresi'ne aktif katılım sağladı. İZFAŞ heyeti, kongreyi, İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı büyük organizasyon olan UFI Avrupa Konferansı'nın küresel tanıtım platformu olarak kullandı. Bu prestijli kongre, 45 farklı ülkeden gelen 597 delegenin katılımıyla sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Küresel fuarcılığın gündemi ve İzmir’in vizyon sunumu

Açılış ve kapanış etkinlikleri, spesifik deneyim alanları, zengin panel oturumları ve yoğun ikili görüşmelerle dolu geçen kongre, uluslararası fuarcılık sektörünün mevcut durumunu analiz etme ve geleceğe yönelik stratejileri belirleme açısından kapsamlı bir zemin oluşturdu. İZFAŞ, kongrede yaptığı özel sunumla dikkatleri üzerine çekti. Sunumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık alanındaki vizyoner yaklaşımı, İZFAŞ'ın etkileyici organizasyonel yeterliliği ve uluslararası iş birliklerine son derece açık olan kurumsal yapısı detaylıca aktarıldı.

2026 UFI Avrupa konferansı hazırlıkları küresel arenada duyuruldu

İzmir’in sadece fuar kapasitesiyle değil, aynı zamanda köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla da tanıtıldığı sunumda, kentin fuarcılık deneyimi ve altyapı gücü vurgulandı. Özellikle 3–5 Haziran 2026 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan UFI Avrupa Konferansı’nın hazırlık sürecine dair güncel bilgiler delegelerle paylaşıldı. Katılımcılar, İzmir’in bölgesel coğrafi konumu sayesinde sağladığı erişilebilirlik avantajları, modern fuar alanlarının teknik donanımı ve şehrin uluslararası organizasyon tecrübesi hakkında detaylıca bilgilendirildi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı ikili temaslar

İZFAŞ heyeti, kongre boyunca fuar organizatörlerinden alan yöneticilerine kadar sektörün farklı kollarında faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası paydaş ile temaslarda bulunarak yeni iş olanaklarını görüştü. Öte yandan, UFI’nin genel kurul ve komite toplantılarında sektörün en güncel ve kritik konuları olan sürdürülebilirlik, dijitalleşme, etkin veri yönetimi ve yeni nesil etkinlik deneyimlerinin geleceği masaya yatırıldı. Hong Kong’daki bu yoğun temas trafiği, İzmir’in uluslararası fuarcılık ağındaki tanınırlığını ve itibarını önemli ölçüde pekiştirirken, 2026’da ev sahipliği yapacağı Avrupa Konferansı’nın tanıtım kampanyasına da büyük bir ivme kazandırdı.