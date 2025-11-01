Son Mühür - Ermenistan Hükümeti tarafından Eylül ayı ortasında alınan karar, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ermeni Meclisi'nde iktidar partisinden milletvekili Artur Hovhannisyan, karara dair açıklamada bulundu. Hovhannisyan, pasaporttaki Ermenistan Cumhuriyeti damgasının yalnızca ülkenin devlet sembollerini temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Hovhannisyan, "Ermenistan Cumhuriyeti, devlet sembollerinden kaynaklanmaktadır ve Ermenistan Cumhuriyeti damgası devlet sembollerini ifade etmeli ve bu nedenle duygusal, hisli sembollerden uzak olmalıdır." şeklinde konuştu.

''Tehlikeli mesajlar vermemelidir"

Milletvekili, bu adımın amacının Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili olası yanlış anlamaları önlemek olduğunu ifade etti. Hovhannisyan, "Kullandığımız sembolizm, damgalar vb.'nin yalnızca devlet olma ilkesinden kaynaklanması için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi. Bölgesel ilişkiler konusunda da konuşan Hovhannisyan, "Komşularımızla ilişkilerimizde Alma Ata Deklarasyonu'na güveniyoruz ve ister mühür, ister bildiri olsun, her eylemimiz Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşu devletlerine hiçbir şekilde tehlikeli mesajlar vermemelidir." ifadelerini kullandı.