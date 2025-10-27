Son Mühür - Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Göztepe’yi ağırladı. Konuk ekip 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçse de, sarı-kırmızılılar 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi’nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Göztepe forması giyen Bokele, 42. dakikada Victor Osimhen’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Toroğlu'ndan sert sözler

Bokele’nin kırmızı kart görmesi Göztepe cephesinde tepkilere yol açarken, Erman Toroğlu da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır ve Galatasaray’ı eleştiren Toroğlu, “Galatasaray hakem kararıyla galip geldi. Yenecekken rahat rahat belki ben şimdi ‘11’e 11 çok farklı olurdu’ derim” ifadelerini kullandı.