ABD ve İsrail’e ait savaş uçaklarının, İran’ın güneyindeki stratejik liman kenti Buşehr’de bulunan askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlediği öne sürüldü. İddialara göre saldırıda mühimmat depoları ve bazı askeri tesisler hedef alındı.

Buşehr’de askeri noktalar hedef alındı

Yerel ve bölgesel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, saldırı İran ordusuna ait mühimmat depolarını ve askeri altyapıyı kapsadı. Hedef alınan bölgede patlamalar meydana geldiği ve bazı tesislerde hasar oluştuğu iddia edildi.

Henüz saldırının bilançosuna ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

Saldırı iddiaları savaşın yeni aşamasına işaret ediyor

Son dönemde İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilim, karşılıklı saldırı iddialarıyla daha da tırmanıyor. Nitekim son günlerde İran’ın güneyindeki enerji ve sanayi tesislerinin de hedef alındığına dair haberler gündeme gelmişti.

Uzmanlar, Buşehr gibi stratejik bir noktanın hedef alınmasının, çatışmaların kapsamının genişlediğine işaret ettiğini değerlendiriyor.