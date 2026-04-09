Yediden yetmişe herkesin favorisi olan can eriği, 2026 sezonunu güney illerimizden gelen müjdeli haberle açtı. Mersin ve Antalya'daki seralarda özenle yetiştirilen ilk turfanda ürünler, lüks manavların raflarında yerini almaya başladı bile. Ancak bu ilk ürünlerin fiyatları deyim yerindeyse altınla yarışıyor ve vatandaşlar eriği ancak gramla alabiliyor. Ucuz ve bol erik yemek isteyen tüketiciler "yeşil erik ne zaman bollaşacak", "erik fiyatları düştü mü" ve "açık alan erik hasadı ne zaman" şeklindeki aramalarla piyasayı yakından takip ediyor. Üreticiler ve tarım uzmanları ise herkesin sabırsızlıkla beklediği o tarihi açıkladı.

2026 ERİK ÇIKTI MI, İLK HASAT NEREDEN GELDİ?

Baharın müjdecisi yeşil erik için beklenen o güzel haber nihayet geldi. 2026 yılı erik sezonunun ilk startı, her sene olduğu gibi yine Mersin ve Antalya'nın örtü altı üretim alanlarından, yani seralardan verildi. Sınırlı miktarda hasat edilen bu ilk turfanda erikler, büyükşehirlerdeki lüks manav tezgahlarında boy göstermeye başladı. Ancak üretim miktarı şimdilik çok az olduğu için bu ürünler küçük paketler halinde ve sadece gram hesabıyla alıcı buluyor.

YEŞİL ERİK NE ZAMAN ÇIKACAK VE BOLLAŞACAK?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konu ise pazar tezgahlarında eriğin ne zaman bol ve uygun fiyatlı hale geleceği. Uzmanlar, açık alandaki erik hasadının nisan ayının son günleri ile mayıs ayının başı itibarıyla hız kazanacağını belirtiyor. Özellikle herkesin severek tükettiği can eriği türünün, mayıs ayının ortalarına doğru pazar tezgahlarını tamamen doldurması bekleniyor.

2026 ERİK FİYATLARI NE KADAR, NE ZAMAN UCUZLAYACAK?

Sezonun ilk ürünleri olduğu için turfanda erik fiyatları şu an oldukça yüksek rakamlardan satılıyor. Altınla yarışan bu ilk hasat fiyatları, mayıs ayına doğru açık alan hasadının artmasıyla birlikte kademeli olarak düşecek. Erik tutkunlarının hem lezzetin tam oturması hem de fiyatların her bütçeye uygun seviyelere inmesi için mayıs ayının ilk haftasını beklemesi gerekiyor. Çiftçiler, don veya aşırı sıcaklık gibi olumsuz hava şartları yaşanmazsa 2026 yılının erik açısından çok bereketli geçeceğini tahmin ediyor.