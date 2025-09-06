Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mücadele boyunca üstün performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

Başantrenör Ergin Ataman, maçın tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman, takımının performansını değerlendirirken, maç saatlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ergin Ataman, FIBA'nın maç programlamasıyla ilgili sitemlerini dile getirerek, “Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!” ifadelerini kullandı.