Son Mühür - A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Alperen Şengün'ün, 2012-2013 yıllarında Giresun Merkez Cemal Gürsel Caddesi'nde çekilmiş bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı. O dönem 11 yaşında olan Alperen, Yeşilgiresun Belediyespor’un pivotu Volkan Çetintahra ile aynı karede yer alıyor.

Eski ve yırtık ayakkabılar...

2012-2013 yıllarında çekilen fotoğrafta en çok dikkat çeken detay, Alperen Şengün’ün ayakkabıları oldu. 11 yaşındaki Alperen’in ayakkabılarının oldukça eski ve yırtık olduğu fark ediliyor.

'Nereden nereye' dedirtti

Fotoğrafı görenler, milli basketbolcunun azmi ve emeğine hayran kaldı; birçok kişi “Nereden nereye!” yorumlarıyla duygularını dile getirdi.