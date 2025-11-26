Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın savunma oyuncusu Eren Elmalı için verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kesinleştirdi. Kurul, oyuncunun “bahis eylemi” gerekçesiyle aldığı cezada herhangi bir hukuki hata bulunmadığını açıkladı.

TFF: “Cezada isabetsizlik yok”

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Eren Elmalı hakkında verilen kararın tüm yönleriyle değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle, FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Bu kararla birlikte Elmalı’nın cezası kesinleşmiş oldu.