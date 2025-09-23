Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera, Meksika'daki turneleri sırasında ölü bulundu. Olay, Kolombiya ve Meksika kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, cinayetlerin ardında uyuşturucu kartellerinin olabileceği iddia ediliyor.

Müzik turnesi cinayetle bitti

"DJ King" lakabıyla tanınan 31 yaşındaki Bayron Sanchez ve 35 yaşındaki Jorge Luis Herrera, 16 Eylül'den beri kayıptı. İki müzisyenin cansız bedenleri, başkent Meksiko'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cocotitlan kasabasında bulundu. Meksiko Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yerel medya, sanatçıların şüpheli ölümlerinin, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı örgütleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Uluslararası tepki ve soruşturma

Sanatçıların kaybolmasının ardından hem aileleri hem de Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksikalı yetkililere acil harekete geçme çağrısında bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç müzisyenlerin bulunması için talimat vermişti. Ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Petro, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, cinayetlerden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kartellerini sorumlu tuttu. Bu trajik olay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde de hassas bir gündem maddesi haline geldi.

Son anlar ve mesajlar

Sanchez ve Herrera'nın en son 16 Eylül'de Meksiko'nun lüks semti Polanco'daki bir spor salonundan çıkarken görüldüğü belirtildi. Olaydan kısa bir süre önce, Bayron Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Meksikalı dinleyicilere teşekkür ederek "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika." notunu düşmüştü. Bu samimi mesaj, sanatçının Meksika'ya ve hayranlarına olan sevgisini gösterirken, yaşanan trajediyi daha da dokunaklı hale getirdi. Kolombiya'da hızla yükselen ve sahne performanslarıyla dikkat çeken ikilinin bu ani ve şüpheli ölümü, Latin Amerika müzik dünyasını yasa boğdu. Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, cinayetin ardındaki gerçekleri ortaya çıkaracak.