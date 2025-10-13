Son Mühür- Zirve, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sonlandırmak, bölgede barış ve istikrarı kalıcı hale getirmek ve Orta Doğu’da yeni bir diplomatik sayfa açmak amacıyla düzenleniyor. Toplantıda ayrıca bölgesel güvenlik, yeniden inşa süreci ve insani yardımların koordinasyonu gibi konular da ele alınacak.

Katılacak liderler arasında Erdoğan ve Trump da var

Zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD eski Başkanı Donald Trump başkanlık edecek. Zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi çok sayıda liderin yer alması bekleniyor.

Körfez ülkeleri temkinli

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağını öne sürdü. Katar ve ABD basınında yer alan bilgilere göre ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya’dan temsilciler zirveye katılacak. Ancak katılım düzeyinin devlet başkanı mı yoksa bakanlık seviyesinde mi olacağı henüz netleşmedi.

İsrail katılmıyor, Filistin’den sessizlik

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail’den herhangi bir temsilcinin katılmayacağını duyurdu. Filistin yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Zirveye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da katılım gösterecek.

Ateşkes süreci nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, 10 Ekim’de İsrail hükümetinin onayıyla yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun anlaşmada yer alan “sarı hat” olarak adlandırılan sınıra çekilmesinin ardından, aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze Şeridi’nde ateşkes resmen başlamıştı.