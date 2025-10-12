Son Mühür / Yiğit Uzun- Kumru AI'nin hizmete girdiği ilk saatlerden itibaren kullanıcılar, modelin saçma sapan yanıtlarını X (eski Twitter) üzerinden paylaşmaya başladı. Özellikle matematik ve genel kültür sorularında verdiği hatalı cevaplar, "dünyanın ilk sözelci yapay zekası" yorumlarına yol açtı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bazı cevaplar:

Bir kullanıcı, basit bir dört işlem sorusu sordu ve Kumru yanlış hesapladı. Başka bir paylaşımda, model "en basit sorulara dahi cevap veremediği" için eleştirildi. Kullanıcılar, "İlkokul seviyesinde matematik bile yapamıyor" diye dalga geçti.

Atatürk'ün doğum yerini İstanbul olarak gösteren Kumru, tarih severleri şok etti. Bir kullanıcı, "Atatürk'ü Artvin Yusufeli'nde doğurdu bizim Kumru AI... 4 işlem muhabbetine girmiyoruz bile" diyerek ekran görüntüsünü paylaştı.

Atatürk'ün yıldırım ordularını Fiat Doblo 2.0 TDI multijet kamyonetlerle donattığını iddia etti.

İzmir'in E harfiyle başladığını EZMİR olduğunu iddia etti.

Yine de genel hava eğlenceli: "Yerli ve milli yapay zeka Kumru ülkenin yeni eğlence kaynağı oldu. Verdiği yanıtlar öyle saçma ve yanlış ki, millet işi gücü bıraktı, eğleniyor. Sanırım dünyanın ilk eğlencelik yapay zekası oldu" yorumu binlerce beğeni aldı. Kumru AI'nin geliştiricileri henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak sosyal medya paylaşımları duracak gibi görünmüyor. Eğer siz de denemek isterseniz, kumru.ai üzerinden erişebilirsiniz.