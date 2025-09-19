İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tespit edilen dokuz şirkete kayyum atanırken, gözaltı işlemleri ve mali denetimler sürüyor.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında bir şüpheli daha yakalandı ve toplamda beş kişinin gözaltındaki işlemleri İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda sürüyor.

Dokuz şirkete kayyım atandı

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği, Tares Tek. Ürünleri Limited Şirket, Furkan Teknik Hırdavat, Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi, MCN Petrol Anonim Şirketi, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ ve Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ yer aldı.

Soruşturma detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığını tespit etti. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü.

Holding yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ortaklara borçların gerçeği yansıtmadığı ve bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu iddia edildi.

MASAK raporları ve mali denetimler işledi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından elde edilen gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini finanse ettiği belirlendi. Bu yöntemle örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

Kayyım atanan diğer şirketler

Düzenlenen operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Daha önce kayyum atanan diğer şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi bulunuyor.