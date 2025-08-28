Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Barış sürecine vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı barışla sona erdirilmesi için Türkiye’nin yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, “Adil bir çözümün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için müzakerelerin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin rolü

Erdoğan, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için her türlü katkıya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca barışın sağlanmasının ardından Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

Küresel gelişmeler de gündemdeydi

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler dışında, bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Washington’daki temasları da yakından takip ettiklerini ifade ederek barış sürecinin uluslararası ölçekte önemine dikkat çekti.