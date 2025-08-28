Son Mühür- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı dikkat çekici hareketle gündem oldu. Canlı yayın sırasında cebinden iki ayrı cüzdan çıkaran Babacan, bu durumun ailesinde köklü bir gelenek olduğunu belirtti.

İhtiyatlı ekonomi yönetimi: "Çift cüzdan mantığı"

Babacan, devlet yönetiminde de bu "çift cüzdan" prensibini benimsediklerini vurguladı. Bu yaklaşımın, ülkenin yeni krizler yaşamaması ve vatandaşların yoksullaşmaması için hayata geçirildiğini ifade etti. Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devleti yönetirken de çift cüzdan mantığıyla ilerledik. Bu sayede her şey daha iyiye gitti."

Ancak günümüzdeki duruma da değinen Babacan, mevcut yönetimde bu ihtiyatlı duruşun kalmadığını belirtti. "Şu anda devlette ne çift cüzdan ne de ihtiyatlı bir yaklaşım var" diyerek ekonomik gidişata yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Enflasyon ve zamlar: "En büyük hırsızlık"

Ekonomik konulara ilişkin sert açıklamalarda bulunan Babacan, enflasyonun en büyük hırsızlık olduğunu söyledi. Asgari ücretlilerin ve emeklilerin mağdur edildiğini savunarak, "Emekliden ve asgari ücretliden tırtıklanıyor. Bu ayıp" ifadelerini kullandı.

Zamların Zamanlaması: "Mağduriyet yaratıyorlar"

Babacan, özellikle doğalgaz zammı gibi güncel konulara da değindi. Zamların genellikle 1 Ocak veya 1 Temmuz gibi tarihlerde yapılmasının, önceki dönemin enflasyon rakamlarına dahil edilmemesi için uygulanan bir taktik olduğunu öne sürdü.

Babacan, bu durumun enflasyon rakamlarının olduğundan düşük gösterilmesine yol açtığını ve asgari ücretli ile emeklilerin zarara uğratıldığını belirtti. Bu durumu "katmerli hırsızlık" olarak nitelendiren Babacan, konuşmasını "Ayıp ya! Ayıp ya!" diyerek sonlandırdı.