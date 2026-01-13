Bilecik merkezli Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, turistik gezi ve safari amacıyla gittiği Etiyopya'da meydana gelen silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Gazeteci Can Özçelik'in aktardığı bilgilere göre, yerel gruplar arasında aniden patlak veren çatışma sırasında ateş hattında kalan Akbulak, ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden iş insanı için soruşturma başlatıldı.

Erdoğan Akbulak kimdir?

Erdoğan Akbulak, Bilecik'in önde gelen iş insanlarından biriydi. Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik'i kuran Akbulak, doğal taş ve madencilik sektöründe önemli bir isim olarak tanınıyordu. Türkiye'nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası bir markaya dönüştürdü.

Özellikle AKDO markasının kurucusu olarak Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı. ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran Akbulak, New York Manhattan'daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan bir iş insanı olarak kabul ediliyordu.

Etiyopya'daki trajik olay nasıl gelişti?

Erdoğan Akbulak, turistik amaçla ve safari gezisi için Etiyopya'ya gitmişti. Uzun süredir iç karışıklıklarla boğuşan Etiyopya'da farklı yerel unsurlar arasında süren silahlı mücadele, safari turu sırasında aniden alevlendi. Akbulak'ın bulunduğu bölgede gruplar arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan iş insanı, kurşunların hedefi oldu.

Çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Çatışmanın nasıl çıktığı, safari organizasyonunun güvenlik önlemleri ve olay anına ilişkin detaylar incelemeye alındı.

İki Türk vatandaşı büyükelçiliğe sığındı

Çatışma sırasında aynı bölgede bulunan iki Türk vatandaşı da tehlike altında kaldı. Şans eseri yara almadan kurtulan bu vatandaşlar, güvenli bir noktaya kaçarak Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'ne sığındı. Büyükelçilik tarafından koruma altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cenaze Türkiye'ye getirilecek

Erdoğan Akbulak'ın ailesinin, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Etiyopya'daki yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Akbulak'ın cenazesinin Bilecik'e getirilmesi bekleniyor.

Etiyopya'da güvenlik durumu

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, barış çabalarına rağmen yerel unsurların hakimiyet savaşı nedeniyle bir türlü durulmayan sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yapılan anlaşmalara rağmen uzun yıllardır iç savaşın hakim olduğu ülkede, farklı yerel unsurlar arasındaki silahlı çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede turistik faaliyetler de sürdürülmekle birlikte, zaman zaman silahlı gruplar arasında çatışmalara sahne olan alanlar bulunuyor. Erdoğan Akbulak'ın hayatını kaybettiği olay, bu bölgelerde turistik gezilerin ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İş dünyasından büyük üzüntü

Erdoğan Akbulak'ın vefat haberi, Bilecik iş dünyasında ve Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı. Doğal taş ve madencilik sektörünün önemli isimlerinden birinin bu şekilde hayatını kaybetmesi, iş camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Silkar Madencilik'in faaliyetleri ve Akbulak'ın iş hayatındaki başarısı, onu Türkiye'nin önemli iş insanları arasında konumlandırmıştı.