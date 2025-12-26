Son Mühür- Erden Timur, 1981 yılında Mersin’de doğdu. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe geliştirdiği projeler ve spor dünyasındaki yöneticilik faaliyetleriyle tanınan Timur, son yıllarda hem iş dünyasında hem de futbol kamuoyunda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Eğitimi ve kariyerinin ilk yılları

Erden Timur, üniversite eğitimini Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk eğitimi almasına rağmen kariyer tercihini iş dünyasından yana kullanan Timur, genç yaşta girişimciliğe adım attı. Gayrimenkul sektöründe yenilikçi projelerle öne çıkması, kısa sürede adından söz ettirmesini sağladı.

Nef markası ve iş dünyasındaki yükselişi

Erden Timur’un kurucusu olduğu Nef, özellikle “Foldhome” konseptiyle sektörde fark yarattı. Bu konsept, konut projelerinde ortak yaşam alanlarını öne çıkararak hem yatırımcıların hem de kullanıcıların ilgisini çekti.

Nef markası, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerde de projeler geliştirerek uluslararası ölçekte bilinirlik kazandı. Timur’un iş dünyasındaki başarısı, onu Türkiye’nin öne çıkan genç iş insanları arasına taşıdı.

Galatasaray’daki yöneticilik görevi

Erden Timur, Galatasaray Spor Kulübü’nde Sportif AŞ Başkan Vekilliği başta olmak üzere önemli görevler üstlendi. Özellikle futbol yapılanmasında aktif rol alması, transfer süreçlerindeki etkisi ve kamuoyuna açık iletişim tarzı, taraftarların ve spor medyasının dikkatini çekti.

Galatasaray’daki görev süresi boyunca mali disiplin, şeffaflık ve sürdürülebilir yapı vurgusu yapan Timur, zaman zaman eleştirilerin de odağında yer aldı. Ancak futbol kamuoyunda, kulübün yönetim yapısında etkili figürlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hakkındaki soruşturma ve son gelişmeler

Erden Timur’un adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol dünyasını da kapsayan bir soruşturma kapsamında gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde Timur hakkında gözaltı kararı verildiği kamuoyuna yansıdı. Yetkili makamlarca yapılan açıklamalarda, soruşturmanın yasa dışı bahis iddiaları kapsamında yürütüldüğü, çok sayıda şüphelinin dosyada yer aldığı belirtildi.