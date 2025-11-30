Son Mühür/ Osman Günden- Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Erdem Yener, Ekol TV’de yayınlanan “Adil Yıldırım ile Neyin Peşindesin?” programında kadınların mesleki konumlandırılmasına dair görüşlerini paylaştı. Yener’in ifadeleri, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu.

“Neden alkışlıyoruz?”

X’te paylaşılan program kesitinde Erdem Yener, kadınların belirli mesleklerde takdir edilme biçimine ilişkin şu sözleri dile getirdi:





“Bir kadın tır şoförü olunca ‘helal olsun’ alkış… Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey…”

Sosyal medyada ikiye böldü

Yener’in ifadeleri, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar söylemleri “cinsiyetçi” bulurken, bazıları ise “niyetinin yanlış anlaşıldığını” savundu.