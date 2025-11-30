Son Mühür- İş dünyasında kadın ve erkeklere biçiklen role bakışını gözler önüne seren oyuncu Erdem Yener, katıldığı bir programda erkeklerin yaptığı bir işi kadınlar yaptığında alkış almasını anlamadığını vurguladı.

"Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? Kadını erkekleştiren bir şey. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde'' diyen Erdem Yener,

''Kadının beyni stratejik olarak daha geniş. Kadınlar yönetimsel şeylerde olsun. Bütün belediye başkanları kadın olsun. Erkek ava gidiyordu, kadın güzelleştiriyordu ya, akıl orada zaten. Daha önce erkeklerin yaptığı bir işi kadınlar yapıyor diye, 'kadınlar bravo diye alkışlamak' bana perspektif eksikliği var gibi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.



Erdem Yener'in yaklaşımına en sert tepki gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Şöhret pandemisi gibi bir şey...



Cüneyt Özdemir,

''Çok iyi bir oyuncu ve çok vasat bir düşünür!

Ünlü, zengin ve tanınır olunca anında her şeyin en iyisini bilen, ahkam kesen, dangalakça sözler söylerken her türlü cürete sahip bireyler olma hakkına sahip olamıyorsunuz ne yazık ki!

Bu bir hastalık...

Şöhret pandemisi gibi bir şey...'' mesajı verdi.