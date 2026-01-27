Geçmişte Miray Akay ile nişanlanma aşamasına gelen ve ardından Deniz Işın ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Erdem Şanlı, 2026 yılına girerken yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Yılbaşı tatilini Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçiren ikili, hayranların kamerasına yakalandı.

Erdem Şanlı'nın şu anki sevgilisi kim?

Erdem Şanlı'nın 2026 yılında resmi olarak doğrulanmış bir ilişkisi bulunmuyor. Ancak Ocak 2026'da rol arkadaşı Hande Nur Tekin ile Tiflis'te birlikte görüntülenmesi, aşk iddialarını alevlendirdi. Yılbaşı gecesini yurt dışında baş başa geçiren ikilinin samimi tavırları, hayranlar tarafından romantik bir ilişkinin sinyali olarak yorumlandı. Her iki oyuncu da bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. Magazin kulislerinde ilişkinin henüz çok yeni olduğu için tarafların konuşmak istemediği yorumu yapılıyor.

Erdem Şanlı'nın geçmiş ilişkileri kimlerle oldu?

Erdem Şanlı'nın bilinen ilk ciddi ilişkisi oyuncu Miray Akay ile yaşandı. 2020'li yılların başında tanışan çift, 2021 yılında nişanlanma aşamasına kadar geldi. Ancak aynı yıl içinde kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldılar. İlişki süresince sosyal medyada ortak paylaşımlar yapan çift, ayrılık sonrası tüm fotoğrafları sildi.

Şanlı'nın ikinci bilinen ilişkisi ise oyuncu Deniz Işın ile oldu. Leyla ile Mecnun ve Ömer dizilerinden tanınan Deniz Işın ile 2023 yılının sonlarında aşk yaşamaya başlayan Şanlı, Aralık 2023'te dudak dudağa pozlarla ilişkiyi sosyal medyadan ilan etti. Ancak bu birliktelik de kısa sürdü ve Ocak 2024'te sona erdi. Erdem Şanlı bir röportajında bu ilişki için "Anlaşamadık, hızlı başladı hızlı bitti" açıklamasını yaptı.

Erdem Şanlı ve Hande Nur Tekin aşk mı yaşıyor?

Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde tanışan Erdem Şanlı ve Hande Nur Tekin'in yılbaşı tatilinde birlikte Tiflis'e gitmesi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Görgü tanıkları, ikilinin şehrin ikonik mekanlarında samimi ama ölçülü tavırlarla vakit geçirdiğini aktardı.

Dizide Hande Nur Tekin'in canlandırdığı Sevcan karakteri, Erdem Şanlı'nın hayat verdiği İso'nun abisiyle ilişki yaşıyor. Bu senaryo detayı, gerçek hayattaki iddiayı daha da ilgi çekici hale getirdi. İzleyiciler "Ekranda mümkün olmayan, gerçek hayatta mı oluyor?" sorusunu dile getirdi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi ve bu sessizlik, iddiaları güçlendirmeye devam ediyor.

Erdem Şanlı kimdir?

Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de Boşnak kökenli bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ercüment Şanlı, özel bir şirkette satış temsilcisi ve aynı zamanda bir spor kulübünün başkanıdır. Annesi ise emekli bir muhasebecidir. Üç kardeşin en büyüğü olan Şanlı, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazanarak İstanbul'a yerleşti.

Üniversite yıllarında kamera arkasında reji asistanlığı yapan Şanlı, aynı zamanda oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan koçluk aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Vatanım Sensin dizisiyle adım attı. Ardından Avlu'da Ertan Saban'ın gençliğini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Dinçer karakterini canlandırdı.

2021 yılında Son Yaz dizisindeki Kaan rolüyle büyük çıkış yakalayan Şanlı, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, İçimizdeki Ateş ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda yer aldı. Kuruluş Osman'da Saruca karakterini canlandırdıktan sonra 2025 yılında TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetti. 1.80 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındaki oyuncu, Buket Kahraman Ajans'a bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.