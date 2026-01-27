Berat Kandili orucu tutmak isteyen Müslümanlar, kandil gecesinin ertesi günü olan 3 Şubat 2026 Salı günü oruç tutacak. Hz. Peygamber'in tavsiyesi doğrultusunda bu gecenin gündüzünde oruç tutulması önemli bir sünnet olarak kabul ediliyor.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu, kandil gecesinin ertesi günü tutulur. 2026 yılında Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi akşamı idrak edileceğinden, oruç 3 Şubat 2026 Salı günü tutulacak.

Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Berat Kandili gecesini ihya etmek isteyenler için önerilen ibadetler şunlar:

Gündüzünde oruç tutmak

Gecesinde nafile namaz kılmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Tövbe ve istiğfar etmek

Dua etmek

Sadaka vermek

Küslerle barışmak

Akraba ve dostlarla tebrikleşmek

2026 kandil takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı kandil takvimi şu şekilde:

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (idrak edildi)

25 Aralık 2025 Perşembe (idrak edildi) Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (idrak edildi)

15 Ocak 2026 Perşembe (idrak edildi) Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2 Şubat 2026 Pazartesi Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

16 Mart 2026 Pazartesi Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Berat Kandili nedir, önemi nedir?

Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. "Berat" kelimesi Arapça kökenli olup "bağışlanma, temize çıkma, arınma" anlamlarına gelir. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden bu geceye "Berat Gecesi" denildi.

Hz. Peygamber, "Allah Teâlâ Şaban'ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurmuştur.

Berat gecesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak da bilinir. Bu inişe "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an Hz. Peygamber'e parça parça indirilmeye başlandı ki buna da "tenzîl" denir.