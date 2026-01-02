Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme, Yukay ile son telefon görüşmesini yaptığı belirlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Arama çalışmaları 30 gün sürdü

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan Halit Yukay’dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, ‘Graywolf’ isimli teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. Yukay’ın cansız bedeni, 19 gün süren aramaların ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edildi. Denizaltı incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenaze, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Kuru yük gemisi inceleme altına alındı

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ adlı kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları mercek altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, geminin baş bölümünde tespit edilen sürtme izleri ile tekneden alınan boya örneklerinin kriminal rapora göre uyumlu olduğu bildirilmişti.

Kaptan hakkında 9 yıla kadar hapis talebi

‘Arel 7’ gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanıştı, daha sonra tahliye edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kaptan hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Gemi yetkilileri ve mürettebat için ise “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis talep edilmişti.

11 saatlik duruşmada gerginlik

Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu savunmasında çarpma iddialarını reddederek, baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.

Tanık listesi genişledi

Mahkeme heyeti, kaptan Tokatlıoğlu hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Ayrıca, Halit Yukay ile son telefon görüşmesini yaptığı belirtilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına hükmedildi. Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay’ın ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenmesine karar verildi. Eksik belgelerin tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.