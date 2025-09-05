Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Vildan Atasever, başarılı oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Son dönemde hamilelik haberiyle dikkat çeken Atasever, yeteneği ve projeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli ve hamile mi? İşte ünlü oyuncunun hayatına dair detaylar.

Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981’de Bursa’da doğdu. 2025 itibarıyla 44 yaşında olan oyuncu, aslen Erzurumlu bir ailenin beşinci ve en küçük çocuğu. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğunun bir kısmını Diyarbakır’da geçirdi ve ilkokulun ilk üç yılını burada tamamladı. Daha sonra İstanbul’a taşınan Atasever, ilk ve orta öğrenimini Bahçelievler Gürsoy Koleji’nde, lise eğitimini ise Cihangir Koleji’nde tamamladı. Oyunculuğa olan ilgisi 15 yaşında amatör tiyatroyla başladı. Profesyonel kariyerine hazırlanmak için TÜRVAK Sinema TV Okulu’nda yapım ve oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Avustralya Shafston Uluslararası Koleji ve Los Angeles’taki Stella Adler Stüdyoları’nda oyunculuk atölyelerine katılarak kendini geliştirdi.

Oyunculuk kariyeri ve başarıları

Vildan Atasever, profesyonel oyunculuk kariyerine 2003 yılında “Kurtlar Vadisi” dizisindeki Nazlı Bekiroğlu rolüyle adım attı. Asıl çıkışını ise 2005’te Kutluğ Ataman’ın yönettiği “İki Genç Kız” filmindeki Handan karakteriyle yaptı ve bu rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2006’da Zeki Demirkubuz’un “Kader” filmindeki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Televizyonda “Kadın İsterse”, “Samanyolu”, “Gece Sesleri”, “Osmanlı Tokadı” ve “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” gibi dizilerde rol aldı. Sinemada ise “Osmanlı Cumhuriyeti” ve “Gece” gibi filmlerdeki performanslarıyla beğeni topladı. 2015’te Sadri Alışık Ödülleri’nde yardımcı rol kategorisinde ödül kazanan Atasever, son olarak 2022’de “Kasaba Doktoru” dizisinde yer aldı.

Özel hayatı ve hamilelik durumu

Vildan Atasever’in özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekiyor. Oyuncu, 2001-2007 yılları arasında Taylan Kılınç ile, 2010-2015 yılları arasında ise oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evli kaldı. 2021’de şarkıcı Mehmet Erdem ile evlenen Atasever, şu anda mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, son dönemde hamilelik haberiyle gündeme geldi. 2. Sayfa programının haberine göre, 44 yaşındaki Vildan Atasever, beşinci ayını geride bıraktığı hamilelik sürecinde ve çiftin erkek bir bebek beklediği belirtildi. Atasever’in hamilelik süreci, sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Çiftin, dört ay sonra ilk kez anne-baba olma sevincini yaşayacağı ifade ediliyor.