Batman’da yasa dışı şekilde üretilen bir sincap, sağlık sorunları nedeniyle sahibi tarafından Ankara’da özel bir veterinere bırakıldı. ‘Yoda’ adı verilen sincabın annesinden çok erken ayrılması nedeniyle gelişim geriliği, denge bozukluğu ve epileptik nöbetler yaşadığı belirlendi. Veteriner teknikeri Yağmur Denli, yavru sincabı özel bakım altına alarak biberonla ve mama takviyeleriyle beslemeye başladı.

Uluslararası dernek tedavi sürecini devraldı

Denli, Yoda’nın tedavisi için İsveç merkezli Nordens Viltrehabilitation derneğiyle iletişim kurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Yoda’nın yurt dışına gönderilmesine karar verildi. Rehabilitasyon sonrası çip takılarak doğal yaşam alanına bırakılması planlandı.

“Henüz 5 haftalıkken bana bırakıldı. Gözleri açılmamış, dişleri çıkmamıştı. Çok erken dönemde annesinden koparıldığı için ciddi denge problemleri vardı. Epileptik krizleri halen devam ediyor. Bu nedenle uluslararası uzmanlarla birlikte çalışıyoruz” diyen Denli, tedavi sürecinin dernek tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Denli ayrıca, yurt dışından özel sincap mamaları gönderildiğini, gelişim ve hastalık sürecine ilişkin sertifika eğitimlerine katıldıklarını belirtti.

“Anne sıcaklığı arıyor, evdeki hayvanlarla büyüyor”

Denli, Yoda’nın bakım sürecinde oldukça sosyal bir yapı sergilediğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “Yoda, evdeki kedi ve köpeğimle büyüyor; onları annesi sanıyor. Köpeğim saatlerce ona bakım yapıyor, onu koynunda uyutuyor. Kliniğe getirip götürüyoruz ancak strese girmemesi için çoğunlukla evde bakıyoruz. Şu an oldukça mutlu.”

“Yaban hayvanlarını sahiplenmek hem insan hem hayvan için tehlikeli”

Denli, yasa dışı şekilde yaban hayvanı sahiplenmenin büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı: “Doğada yaşaması gereken bir hayvanı sırf sevimli diye eve almak çok bencilce. Bu canlılar özgürce koşması, avlanması ve doğal yaşamda var olması gereken türler. Ayrıca ciddi hastalıklar taşıyabilirler ve insan sağlığını riske atabilirler. Evde sincap, maymun gibi hayvanlarla gezenler tamamen şov yapıyor. Bu konuda çok hassasız; kimseye aracılık etmiyoruz, gerekirse Bakanlıkla iletişime geçiyoruz.”