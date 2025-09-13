Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik iletim sistemine ilişkin 2026 yılı iletim ek ücretini resmi olarak belirledi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından belirlenen iletim tarifesinin binde beşi oranında ek ücret uygulanacak. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

TEİAŞ, iletim ek ücretlerini her ay düzenli olarak hesaplayacak ve ilgili ödemeleri belirlenen süre içerisinde EPDK’ye iletecek.

EPDK akaryakıt depolama ve iletim tarifelerini değiştirdi

EPDK, bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde de değişiklik yaptı. ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ’nin Liman ve Karaduvar tesislerine ilişkin depolama tarifesi ile ATAŞ İletim Hatları’nın iletim tarifesi tadil edildi.

Yeni tarife elektrik ve akaryakıt piyasasını etkileyecek

Bunun yanı sıra Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ’nin Antalya tesisine ilişkin iletim tarifesi de güncellendi.

Uygulanan yeni iletim ek ücreti ve tadil edilen depolama/iletim tarifeleri hem elektrik hem de akaryakıt piyasasında maliyet hesaplamalarını etkileyecek.