Son Mühür - Döviz kurlarındaki dalgalanma, petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 4 Eylül'de motorin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve bu artış pompaya yansıdı.

Gece yarısı gelen zam

Motorin fiyatına yapılan 2 lira 5 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İstanbul’da litresi ortalama 52 lira 21 kuruş olan motorin, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa yükseldi. Bu artıştan önce, 27 Ağustos’ta benzine 1 lira 21 kuruşluk zam yapılmıştı. Öte yandan Brent petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi, indirim beklentisini gündeme getirdi. Şu an için bir indirim haberi bulunmazken, gözler akaryakıt tabelalarında.

13 Eylül 2025 Akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL