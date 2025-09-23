Sahnede ve sinemada Balkan kültürüne büyük katkılar sundu. Eğitim hayatında önce Priştine Yüksek Pedagoji Okulu’nu bitirdi, ardından Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Genç yaşlarından itibaren pek çok ulusal ve uluslararası tiyatro festivalinde performans sergiledi, birçok ödül aldı. Yugoslavya'nın önemli sahnelerinde başrollerde oynadı, 1990’ların başında Priştine Sanat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başladı.

Enver Petrovci kimdir? Tiyatro, sinema ve eğitmenlikte iz bıraktı

Enver Petrovci, “Dodona” Tiyatrosu ve “Actor’s Studio” gibi kurumların kurucusu ve yöneticisi oldu. Yalnızca oyunculuk değil, yönetmenlik ve eğitmenlikte de adından söz ettirdi. Arnavut kültürünün savaş ve barış dönemlerindeki dönüşümünü hem sahnede hem de perdeye taşıdı. Sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında başrol aldı; başta Kosova olmak üzere Balkanlarda geniş bir kitle tarafından beğeniyle takip edildi. Tiran Ulusal Festivali ve Kosova Film Festivali gibi birçok prestijli ödül kazandı.

Kaç yaşında, nerede ve neden öldü?

Enver Petrovci, 21 Eylül 2025’te 71 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberi, Kosova Ulusal Tiyatrosu tarafından duyuruldu ve Balkan sanat çevrelerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Priştine’de başlayıp ömür boyu sürdüğü sanat yolculuğu, onu Balkanlar’da tiyatro ve sinemanın simge ismi haline getirdi. Üniversitelerde dersler verdi, sanatçı yetiştirdi ve kültürel mirasın yeni kuşaklara taşınmasına öncülük etti. Kosovalı sanatseverler tarafından “Balkanların yaşayan tiyatro hafızası” olarak anıldı,