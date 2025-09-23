Çiğdem Kaplan Rahman’ın cenazesi vasiyeti gereği Kanada’nın Oshawa kentinde, öğle namazının ardından toprağa verildi. Ölümü partililer ve ailesi tarafından derin bir acı ile karşılandı, sosyal medya üzerinden ve parti açıklamalarında başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

Çiğdem Kaplan Rahman kimdir?

Çiğdem Kaplan Rahman, Manisa’da yaşayan ve CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Kemal Kaplan’ın kızı olarak bilinirdi. Gençliğinde eğitimine ve ailesine bağlı bir yaşam sürdü. Hem Manisa’da hem de Kanada’da sosyal çevresiyle dikkat çekti. Siyasi kimlik taşıyan bir ailede büyüdü ve toplumsal projelerde farkındalık yaratan çalışmalara destek verdi. Yakın çevresi tarafından neşeli ve yardımsever kişiliğiyle hatırlanıyor.

Neden ve nasıl öldü?

Çiğdem Kaplan Rahman’ın ölüm nedeniyle ilgili olarak basına net bir bilgi yansımadı. CHP Manisa İl Başkanlığı ve yakın çevresi, vefat haberinde ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Kentte ve parti teşkilatında üzüntü yaratan kaybı sonrasında, Kanada Oshawa kentine defnedildi. Ölüm nedeni açıklanmadı ancak genç yaşta vefatı kamuoyunda yankı buldu ve ailesi başta olmak üzere, sevenleri büyük acı yaşadı. Partiden yapılan açıklamalarda, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.