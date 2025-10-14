Son Mühür- Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarının Ekim yında nasıl bir tablo izleyeceği sorusuna ışık tutan çalışma Akbank'tan geldi.

Akbank Baş Ekonomisti Çağrı Sarıkaya, ''Akbank Ekonomik Araştırmalar Ekim ayı enflasyon tahmini'' raporunu açıkladı.

''Ekim tahminimizi %2,8 olarak belirledik. Buna göre yıllık enflasyon %33,2 ile yataya yakın (Eylül %33,3).'' hatırlatmasında bulunan Sarıkaya,

—— Ekim için TCMB tahmin bandı orta noktası %30 üst sınırı %32 idi.

—— Yıl sonu için %25-29 olarak belirlenen tahmin bandı Kasım enflasyon raporunda yukarı güncellenecek görünüyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tahmini %32,0.''

Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon ~%2,4 ile eylüle göre bir miktar gerilese de halen yüksek.'' hatırlatmasında bulundu.



Döviz kuru kanalıyla kontrol edilemeyen...



''Temmuz sonlarından bu yana törpülenmiş olan dolar kurundaki değer kaybı eğilimi (aylık ~%1,2 bileşik ~%15) daha da aşağı çekilebilecek olsa da salt döviz kuru kanalıyla kontrol edilemeyen güçlü bir enflasyon katılığı var.'' diyen Sarıkaya,

''Ağustos enflasyon raporunda iletişimi yapılan yeni çerçevede olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece hedeflerin değiştirilmeyeceği, politika kontrol ufkunda kaldığı sürece tahminlerin de korunacağı düşünülürse, parasal duruşun orta vadeli tahmin ve hedefe göre şekillendirilmesi beklenir.



150 baz puan indirimi beklentisi...



Ne var ki, Eylül PPK karar metnindeki “Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadesiyle 150 bp faiz indirimi fiyatlayan piyasa beklentisi uyumlu görünmüyor.

Orta vadeli hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığın sınanacağı ve politika tepki fonksiyonunun anlaşılacağı kritik bir toplantı olacak.'' mesajı verdi.