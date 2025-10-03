Son Mühür - Fon Kurulu kararıyla satışına onay verilen Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; RTÜK tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri içeriyor. Bu bütünlük için belirlenen muhammen bedel 26 milyon TL, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL olarak duyuruldu. Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise Simya Metal Ltd. Şti.'ye ait taşınır ve taşınmazlar ile haklar, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.

Bu varlık paketi için muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL olarak açıklandı. Her iki satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihalelerle yapılacak. Ekotürk TV'nin ihalesi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de, Simya Metal'in ihalesi ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

İhale detayları

İhalelere katılmak isteyenlerin, ilgili ticari ve iktisadi bütünlüğe ait ihale şartnamesini satın alarak her sayfasını paraflamaları ve gerekli belgelerle birlikte idari ve mali zarflarını en geç Ekotürk TV için 4 Kasım 2025, Simya Metal için ise 18 Kasım 2025 tarihlerinde saat 16.00’ya kadar satış komisyonuna elden teslim etmeleri gerekiyor. Şartnameler, TMSF merkezinden 50 bin TL bedelle temin edilebilecek.

Ayrıca, bilgi odası ve tesis ziyareti imkanından yararlanmak isteyen katılımcıların, 100 bin TL ödeyip gizlilik taahhütnamesi imzalaması şart. Bu ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecek. İhaleler sonucunda oluşan teklifler, TMSF Fon Kurulu’nun onayına sunulacak ve ihale süreci kurul onayıyla sonuçlandırılacak.