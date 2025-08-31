Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı geçti. Toplam kurulu güçte yenilenebilir enerji payı yüzde 61,1’e ulaşırken, güneş ve rüzgar kaynaklarının katkısı öne çıktı.

Kurulu güçte artış devam ediyor

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 120 bin 163 megavata çıktı. Bu kurulu gücün 73 bin 477 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 61,1 olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir enerjinin dağılımı

Hidroelektrik: 32 bin 289 megavat (%26,9)

Güneş: 23 bin 423 megavat (%19,5)

Rüzgar: 13 bin 695 megavat (%11,4)

Biyokütle: 2 bin 337 megavat (%1,9)

Jeotermal: 1 bin 734 megavat (%1,4)

Güneş ve rüzgarın toplam katkısı

Güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken, bu iki kaynağın toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

Yerli kaynakların payı

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli enerji kaynaklarından sağlanıyor.