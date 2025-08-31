Son Mühür- 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul il kongresinde Özgür Çelik 342 oyla, 310 oy alan rakibi Cemal Canpolat’ı geride bırakmayı başarmıştı.

Kongrede "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir aşama geçildi ve iddianame hazırlandı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanışman Tutan, Niyazi Güneri, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede gündeme gelen CD ve gıda kartlarıyla ilgili detaylar netleşiyor.

Delegelere Özgür Çelik’i desteklemeleri için para teklif edildiği ve gıda kartları dağıtıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Para pazarlığı CD’de...

İddianamede delegelere para teklif edildiğine dair konuşmaların yer aldığı bir CD’nin de bilirkişi tarafından yapılan dökümünün yer aldığı görüldü.

Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığının görüldüğüne dikkat çekilen iddianamede konuşmanın detayları da paylaşıldı.

İddianamede söz konusu konuşmaların olduğu CD’nin dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na teslim edildiği, Kaftancıoğlu’nun da bu CD’yi Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiği bilgisi de yer aldı.

Gıda kartını al, oyunu ver...

İddianamede tanık olarak yer alan Tolgahan Erdoğan’ın ise Özgür Çelik’i desteklemeleri için delegelere gıda kartları dağıtıldığını öne sürdüğü görüldü.

Tolgahan Erdoğan’ın ‘’İstanbul İl Kongresi sürecinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı. Duyduğumuz kadarıyla o dönemim şartlarında 15.000 - 20.000 TL'lik gıda kartları dağıtılmıştı. Bu gıda kartları genel olarak genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'a oy vermeyi düşünen kişilere verilmiştir. Çünkü bu kişilerin Cemal Bey'e değil Özgür Çelik'e oy vermesi amacıyla bunlar yapılmıştır. Bunların hangi delegeler verildiğini bilmiyorum.’’ Sözleriyle gündeme getirdiği gıda kartları da ortaya çıktı.

İsterlerse 150 yılla yargılasınlar...

Hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Özgür Çelik Tele1’e yaptığı açıklamada,

"Bu iddianame, hukuki bir süreç değil, siyasi bir operasyondur. İsterlerse 150 yılla yargılasınlar, biz haklıyız ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kongrede hiçbir hile yapılmadı, delegelerimizin iradesi sandığa yansıdı.

Bu tür iddialar, partimizi yıpratmak ve iç dinamiklerimizi zayıflatmak için bir araç olarak kullanılıyor. Biz, halkımızın yanında durmaya devam edeceğiz ve adalet arayışımızdan geri adım atmayacağız." Mesajı vermişti.