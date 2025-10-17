AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, imalat sektörü hariç özel sektör işverenlerine sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin düşürüleceğini ve borçlanma prim oranının artırılacağını açıkladı. Güler, düzenlemelerin yer aldığı 36 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını belirtti. Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Prim desteğinde indirim ve üst kazanç sınırı artışı

Kanun teklifine göre, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde sağlanan 4 puanlık destek 2 puana düşürülecek. İmalat sektöründe ise prim desteği 5 puan olarak devam edecek.

Ayrıca prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak. Bu düzenleme ile sigortalıların emekli aylıklarında artış sağlanması hedefleniyor.

Emlak vergisi düzenlemeleri sürüyor

Abdullah Güler, emlak vergisi çalışmalarının devam ettiğini, hem vatandaşın hem de belediyelerin mağdur edilmeyeceği dengeli bir artış oranı üzerinde teknik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Teklif kapsamında mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılırken, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içinde elde ettikleri kira gelirleri için mevcut vergi muafiyeti korunacak.

Fon ve BES düzenlemeleri

Kanun teklifiyle, portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören bazı serbest fon yatırımcılarının bir yıldan uzun süre elde tuttuğu fon katılma paylarından elde edilen gelirler üzerindeki vergi istisnasının kötüye kullanılmasının önüne geçilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30’dan Cumhurbaşkanı yetkisiyle yüzde 50’ye kadar artırılabilecek veya sıfıra kadar düşürülebileceği düzenlendi.

Kentsel dönüşüm ve araç satışında yeni yetkiler

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na, projelerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2029’a kadar kamuya ait bankalardan iç borçlanma yapma yetkisi verildi.

Araç satışlarında ise sıfır ve ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde noter harçları yeniden belirlendi. Noter harcı, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında olacak ve en az 1.000 TL uygulanacak. İkinci el araç satışlarında harç istisnası kaldırıldı.

UEFA organizasyonlarında vergi muafiyeti

Türkiye’de düzenlenen UEFA organizasyonlarında işyeri veya merkezi bulunmayan yabancı takımlar ve görevli tüzel kişiler, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan elde ettikleri kazançlardan gelir ve kurumlar vergisi muaf tutulacak.

Yasa teklifinin gerekçesi

AK Parti tarafından sunulan yasa teklifinin gerekçesi, vergi dışı alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.