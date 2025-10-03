Son Mühür- ENAG’ın yayımladığı verilere göre, E-TÜFE Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3,79 oranında artış gösterdi. Böylece yılın dokuzuncu ayında tüketici fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir ivme kaydedildi.

Yıllık artış %63,23

Açıklanan verilere göre, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %63,23 oldu. Bu oran, hanehalklarının alım gücündeki kaybı ve fiyat baskılarının toplum genelindeki etkisini ortaya koyuyor.

Politikalara etkisi

ENAG’ın verileri, resmi istatistiklerden farklılık göstermesiyle uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu. Yıllık %63,23’lük artış, maaş zamları, kiralar ve ekonomi yönetiminin alacağı kararlar açısından kritik öneme sahip göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Genel tablo

Aylık enflasyon (Eylül): %3,79

Yıllık enflasyon (E-TÜFE): %63,23