Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Şubat ayı maaş promosyonları belli oldu. Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen vatandaşlar, maaş taşıma işlemiyle bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Kamu bankaları standart bir tarife izlerken, özel bankalar 'fatura talimatı', 'kredi kartı harcaması' ve 'ek ürün kullanımı' gibi şartlarla ödeme tutarlarını rekor seviyeye çıkardı. Özellikle VakıfBank ve Akbank gibi kurumların teklifleri dikkat çekti. İşte bankaların kapılarına asılan o yeni rakamlar...

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankalar arası rekabet promosyonlara da yansıdı. Şubat ayı itibarıyla güncellenen listelerde nakit destek ve ödül puanları birleşince emekli vatandaşların alabilecekleri toplam tutar 30 bin TL seviyesine ulaştı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları taban tutarları korurken, özel bankalar kampanyalarına hız verdi. Garanti BBVA, ING, TEB, DenizBank ve Akbank'ın yeni paketleri, maaşını taşımayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.

2026 ŞUBAT GÜNCEL BANKA PROMOSYON RAKAMLARI

﻿Emeklilerin merakla beklediği banka banka güncel promosyon ve ek ödeme listesi şöyle şekillendi:

VAKIFBANK: Kamu bankaları arasında farklı bir kampanya yürüten VakıfBank, toplamda 30 bin TL'ye varan bir paket hazırladı. Banka, 12 bin TL nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalar üzerinden 9 ayda toplam 18 bin TL ek kazanım sunuyor. Kampanya 28 Şubat'a kadar devam ediyor.

AKBANK: SGK emekli maaşını taşıyanlara veya taahhüdünü yenileyenlere toplamda 30 bin TL ödeme fırsatı sunuluyor. Bu tutarın 15 bin TL'si nakit promosyon, kalan 15 bin TL'si ise nakit ödül şeklinde hesaba yansıyor.

ING: ING Koşulsuz nakit promosyon tutarını 15 bin TL olarak belirledi. Ek şartların sağlanması durumunda toplam ödemeyi 28 bin TL seviyesine ulaşıyor.

GARANTİ BBVA: Banka, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara 15 bin TL nakit promosyon veriliyor. Bonus harcaması ve sigorta gibi ek ürünlerle toplam paket 25 bin TL'ye ulaşıyor.

TEB: 36 ay taahhüt veren emeklilere ana promosyon olarak 12 bin TL ödeyen TEB, ek koşullarla birlikte toplamda 21 bin TL'lik bir ödeme planı sunuyor.

DENİZBANK: Kampanya süresini Mart 2026 sonuna kadar tutan DenizBank, 12 bin TL nakit promosyona ek olarak, otomatik ödeme ve kredi kartı kullanımı gibi şartlarla 15 bin TL daha ekliyor. Toplam rakam 27 bin TL bandına yaklaşıyor.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Kamu bankalarının güvenli limanını tercih edenler için Ziraat Bankası ve Halkbank benzer tarifeler uyguluyor. Her iki banka da SGK emeklilerine maaş aralığına göre ödeme yapıyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler, 3 yıl kalma sözüne karşılık 12 bin TL nakit promosyon alıyor. Daha düşük maaş gruplarında ise rakamlar 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Başvurular şubelerin yanı sıra e-Devlet ve mobil bankacılık üzerinden de kolayca halledilebiliyor.