Son Mühür- Yılbaşından bu yana yukarı yönlü çıkışını sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.73'lük düşüşle 13.598 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar negatif...



Küresel piyasalar, ABD’de hükümetin kısmi kapanmasının yarattığı belirsizlik ve yatırımcıların kar realizasyonu ile nakde yönelmesi nedeniyle haftaya negatif başladı.

Asya borsaları günü ekside kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının ons fiyatı yüzde 5,6 gerilemeyle 4 bin 478 dolardan gümüşün onsu da yüzde 10 azalışla 73.95 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol 65.60 dolardan,

Bitcoin isw 75.549 dolardan işlem görüyor.