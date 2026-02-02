Asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL'ye yükselmesiyle birlikte işverenlerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek destek haberindeydi. Beklenen düzenleme hayata geçti ve 2026 yılı boyunca uygulanacak SGK prim desteği tutarları belirlendi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan bu destek, nakit olarak değil, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden düşülerek uygulanacak.

2026 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl aylık 1.000 TL olan asgari ücret desteğine yüzde 27 oranında artış yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte asgari ücret için işverenlere verilen destek 42,33 TL'ye çıkarıldı.

Bu rakam, ayda 30 gün çalışan bir işçi için işverene aylık 1270 TL'lik bir maliyet avantajı sağlayacak. Ocak ve Aralık dönemini kapsayan bu ödemeler, işletmelerin üzerindeki prim yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

DESTEKTEN YARARLANMA KRİTERLERİ NELER?

Destekten faydalanabilmek için işletmelerin belirli ücret sınırlarını aşmaması gerekiyor. 2025 yılının aynı ayında bildirilen prime esas kazanç tutarının günlük 1.300 TL ve altında olması şartı aranıyor. Ancak toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde bu sınır 2.600 TL'ye, maden işletmelerinde ise 3.467 TL'ye kadar yükseliyor. 2026 yılında ilk kez açılan işyerleri ise herhangi bir geçmişe dönük sınırlama olmaksızın bu destekten tam olarak yararlanabilecek.

ÇALIŞAN SAYISINI DÜŞÜREN LİSTE DIŞI KALIYOR

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi istihdamın korunmasına yönelik getirilen kural oldu. Bir işyerinin destek alabilmesi için, 2026 yılındaki sigortalı sayısının, 2025 yılının en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl en az 500 çalışanı olan bir işletme, bu yıl 490 çalışana düşerse destek kapsamından çıkarılacak. Devlet, bu hamleyle işverenlere 'işçi çıkarma' mesajı veriyor.

DESTEĞİN KESİLMESİNE NEDEN OLAN HATALAR

SGK, kurallara uymayan işletmeler için sıkı bir denetim mekanizması işletecek. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmemesi veya primlerin zamanında ödenmemesi durumunda destek musluğu kesilecek. Daha da önemlisi, kayıt dışı işçi çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işyerleri, bu haktan tamamen mahrum bırakılacak. Eksik bildirim yapanlara ise hatayı düzeltmeleri için 15 günlük ek süre tanınacak.