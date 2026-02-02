Akbank, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 19 milyar 525 milyon liralık vergi giderinin ardından 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kâr elde etti.

Kaan Gür: Güçlü büyümeyi sürdürdük

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendirerek bankanın hem bilanço hem de kârlılık tarafında güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Ekonomiye sağlanan kredi desteği 2,4 trilyon lirayı aştı

Gür, geçen yıl ekonomiye sağlanan kredi desteğinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti. Buna göre Akbank’ın ekonomiye sunduğu toplam kredi hacmi, 1 trilyon 921 milyar lirası nakdi olmak üzere 2 trilyon 467 milyar liraya ulaştı.

Mevduat ve aktif büyüklüklerinde dikkat çeken artış

Bankanın bilanço kalemlerine ilişkin bilgi veren Gür, toplam mevduatın 2 trilyon 173 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde Akbank’ın aktif büyüklüğü ise 3 trilyon 559 milyar lira seviyesine çıktı.

Sermaye yeterliliği güçlü seyrini korudu

Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik oranının yüzde 19 seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Gür, bu güçlü yapının reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek sağlamaya devam ettiğini söyledi.

57,2 milyar liralık konsolide net kâr

2025 yılı sonunda bankanın 19 milyar 525 milyon lira vergi gideri sonrası 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kâr elde ettiğini belirten Gür, bu sonucun Akbank’ın sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Açıklamasının sonunda Gür, elde edilen başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurgulayarak,

“Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.