Yeni yılla birlikte vergi, harç ve cezalardaki artış oranları kesinleşirken, sürücü belgesi alacakları ve kimliğini yenileyecekleri üzen haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren tebliğ ile 2026 yılında geçerli olacak değerli kağıt bedelleri yeniden belirlendi. Özellikle ilk defa ehliyet alacaklar ile ehliyet yenileme işlemi yapacak olanlar, ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. İşte 2026 ehliyet yenileme ücretleri...

2026 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bakanlığın yayımladığı tebliğe göre sürücü belgeleri için ödenmesi gereken değerli kağıt bedeli güncellendi. Yapılan düzenleme ile birlikte 2026 yılında sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) için vatandaşların ödeyeceği tutar 1690 TL olarak belirlendi. Bu tutar, ehliyetini yenilemek isteyen veya ilk kez ehliyet sahibi olacak herkes için geçerli kılındı.

YENİ KİMLİK KARTI VE PASAPORT ÜCRETLERİ KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yer alan kararda sadece ehliyetler değil; pasaport, kimlik kartı ve noter kağıtlarına dair yeni fiyatlar da yer aldı. Yurt dışına çıkış planı yapanları ve kimliğini kaybettiği için yenilemek zorunda kalanları ilgilendiren 2026 tarifesi şöyle şekillendi:

Pasaport Bedeli: Pasaport defter bedeli 1351 TL oldu.

Pasaport defter bedeli oldu. Kimlik Kartı (Değiştirme): Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli 220 TL olarak uygulandı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli olarak uygulandı. Kayıp Kimlik Ücreti: Kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartları için vatandaşların 440 TL ödemesi gerekiyor.

Kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartları için vatandaşların ödemesi gerekiyor. İkamet İzni: Yabancılar için ikamet izni bedeli 964 TL seviyesine çıktı.

Yabancılar için ikamet izni bedeli seviyesine çıktı. Noter ve Vekaletname: Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 TL olurken; protesto, vekaletname ve resen senet bedeli 298 TL olarak kayıtlara geçti.